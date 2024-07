Live Review: AC/DC + The Pretty Reckless

Con POWER UP qui si celebrano 50 anni di carriera, di essenza e coerenza fino al midollo, mastodontica quanto il palco da 22x60 metri, più passerella. Scaletta ben assortita tra hit, novità e chicche: sganciare bombe come Back In Black e Thunderstruck alle prime battute è roba da chi continua a fare la Storia, 100% live per di più, ormai una rarità! Tre pezzi in meno rispetto al set delle date zero tedesche indoor: la Highway To Hell porta in Italia la prima tappa outdoor del nuovo tour e l’impatto mozzafiato colpisce la stessa band. Che accoglienza! A partire da fulmine e tuono che nel pomeriggio squarciano il cielo fragorosi, in una suggestiva coreografia naturale di bentornato. L’inferno può attendere: tanto di “coppola” agli eterni ragazzi e qualora senza troppi proclami questo fosse il passo “d’oca” d’addio, resterà un For Those About To Rock (We Salute You) col botto a cannone! Tra il pubblico, Piero Pelù, Gianluca Grignani e Thomas dei Måneskin. Nell’attesa, The Pretty Reckless sono un diversivo divisivo: la bella voce (e non solo) di Taylor Momsen si difende bene col carisma da dito medio in sottoveste rosso fuoco. Organizzazione Barley Arts e acustica impeccabili. RCF Arena bellissima: a forma di plettro gigante, è già di per sé una garanzia... Let There Be Rock!