DUFF MCKAGAN annuncia gli Special Guests del suo LIGHTHOUSE TOUR ’24

Duff McKagan è entusiasta di annunciare gli Special Guests per il suo prossimo “Lighthouse Tour '24”, comprese le esibizioni esclusive delle leggende del punk Lee Ving (Rage War) e Joe Keithley (D.O.A.). L'attesissimo tour da headliner inizierà il 30 settembre a Dublino, per poi fare tappa in Scozia, Inghilterra, Paesi Bassi, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Italia, Svizzera, Belgio, Francia e Svezia, fino alla fine di ottobre. Il supporto per tutte le date UE/Regno Unito arriva dai gallesi James And The Cold Gun.