I Queen? Sulla copertina del prossimo numero di PROG?!

I Queen non sono certo noti per essere PROG, sono una fra le band leggendarie appartenenti al Classic Rock, nella cultura generale. Ma la redazione, insieme al nostro guru Guido Bellachioma - che di PROG due cose le sa - questo mese ha deciso di schiaffare in copertina proprio i Queen.

Ma perchè proprio i Queen?

Cronologicamente, i Queen hanno trasceso il glam rock per muoversi tra hard rock, opera, musica classica, atmosfere da fiaba medievale con tocchi di folk, sperimentazioni elettroniche e sovrapposizioni vocali in multitraccia. Qui, sperimentazione e virtuosismo si fondono in modo sublime dando forma a un art rock sinfonico unico nel suo genere. Tutto questo, non suona PROG?