Tutti pronti per il nuovo numero di PROG?

"Due cinque di seguito... sono nato nel ’55 quindi mi sembra un bel numero per contraddistinguere l’ennesima uscita di «Prog Italia», che prosegue l’avventura insieme a voi ormai da giugno 2015. Come ho scritto altre volte, l’editoriale mi coglie sempre quasi impreparato, come se non lo sapessi... forse perché è diventato un momento di confidenze in amicizia. Molte persone mi inviano mail o messaggi su Facebook, io cerco sempre di rispondere perché la linfa vitale della rivista è questa, altrimenti sarebbe solo un “mucchio” di carta senza anima e rimarrebbe nelle edicole. Già, le edicole. Avamposto fondamentale per la sopravvivenza di riviste atipiche come la nostra, ma il circuito è sempre più in difficoltà. Per questo motivo nel nuovo sito di Progressivamente (alla fine dell’editoriale trovate l’indirizzo) daremo un ampio spazio a Edicola Prog, sezione dove potrete inserire l’indirizzo, il più preciso possibile, delle rivendite in cui lo vedete, anche se lo prendete da un’altra parte. Non solo il paese/città ma la via/piazza e il numero civico. Casomai consigliate agli edicolanti di farlo direttamente sul nostro sito. Rilancio anche il discorso degli abbonamenti e riprendo quanto scritto nel numero 54 perché la questione è sempre più importante…