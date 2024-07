Cherie Currie delle RUNAWAYS: quando Rush tentarono di rovinare al sua carriera

Immagina di essere sul palco, pronta a dare il massimo per il tuo pubblico. Sei la cantante delle Runaways, una band emergente che sta aprendo il concerto dei Rush. E proprio mentre ti lanci in una performance energica, un pezzo di carta lanciato dal pubblico ti fa scivolare pericolosamente verso una buca dell’orchestra.

L'ex cantante delle RUNAWAYS Cherie Currie ha rivelato come la sua carriera sia stata quasi interrotta dai membri dei Rush. L'incidente è avvenuto il 10 febbraio 1977, al leggendario Cobo Hall di Detroit, una tappa del tour All The World's A Stage del trio canadese, quando le Runaways suonavano prima di loro come supporter. Ecco come è andata quella sera, come racconta Cherie Currie in un nuovo episodio di The Metal Voice.