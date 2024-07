10 canzoni PROG dei QUEEN | Prog

Father to Son QUEEN II, 1974, 6’14’’

QUEEN II è da sempre l’album dei Queen preferito dagli appassionati del rock progressivo, o almeno quello meglio sopportato. La conferma arriva anche dalla citazione presente nel volume Wonderous Stories – A Journey through the Landscape of Progressive Rock di Jerry Ewing, direttore di «Prog». A pagina 122 Ewing infatti scrive: “Anche se nessuno si azzarderebbe mai a definire i Queen un gruppo prog, va detto che i primi album della band, QUEEN (1973) e in particolare QUEEN II (1974), presentano elementi art prog che verranno ulteriormente sviluppati i brani come The Prophet’s Song e ovviamente Bohemian Rhapsody (A NIGHT AT THE OPERA). Inoltre non bisogna dimenticare l’epica title-track dell’album INNUENDO, dove sono nuoamente presenti dei riferimenti al progressive rock e in cui Steve Howe figura come ospite”. Pur non essendo un vero e proprio concept album, QUEEN II adotta una precisa caratterizzazione delle due facciate, denominate come “Side White” e “Side Black” invece di “Side A” e “Side B”, che presuppone un filo conduttore tra le varie tracce: non a caso i brani della prima facciata, con eccezione dell’ultimo, sono tutti composti da May, mentre quelli della seconda da Mercury. Il disco si apre con una vera e propria dichiarazione di intenti: l’introduttiva e solenne Procession mette in mostra in poco più di un minuto quella che rimarrà a lungo una delle caratteristiche peculiari del sound del gruppo, ovvero l’utilizzo orchestrale della chitarra elettrica, sovraincisa più volte da May fino a ricreare una dimensione sinfonica. “Su QUEEN II c’è un sacco di materiale che mi piace, perché rappresenta l’origine delle orchestrazioni di chitarra che ho sempre voluto fare.