BLUR: Fuga dal Britpop

Era il 1995 e l’argomento caldo della musica britannica era la disfida maxima tra Oasis e Blur, the Battle of Britain, Roll With It versus Country House. Vinsero i Middle-Class Wankers, persero i Working Class Heroes. Noel aveva ragione? Be’, se i Gallagher Bros. vantano padre operaio e madre donna delle pulizie, in casa Blur i genitori sono borghesi, spesso di una certa cultura, quasi sempre artisti o musicisti: spiccano babbo Coxon, insegnante di musica allo Stanway Comprehensive, a Colchester; papà Rowntree, ingegnere del suono alla Broadcasting House, presente, non accreditato, nell’album BEATLES AT THE BBC (1994, ma registrato tra 1963 e 1965); e Albarn padre, prima dipendente della Indica Gallery di Mayfair, a Londra, per la quale lavorò all’allestimento della prima mostra di Yoko Ono a Londra (8-18 novembre 1966: sì, quella dove John Lennon la conobbe), e poi, nel 1967 al lavoro coi Soft Machine. Se il bassista Alex James è di Bournemouth, 170 km da Londra, sulla Manica, gli altri tre vengono da Colchester, nell’Essex, 100 km da Londra: Rowntree era del posto; Albarn vi si trasferì a 10 anni; Coxon a 11.

Gli ultimi due frequentarono la stessa scuola in cui insegnava il padre di Graham: li avvicinò la smodata passione per lo ska della 2-Tone, che in Damon sostituì quella per Adam Ant, scimmiottato sei mesi allo specchio. Entrambi gli sbarbi vestivano pork-pie hat, pantaloni e scarpe giuste: ma Damon gli originali, Graham le imitazioni. Durante una gita Albarn lo avvicinò proprio per prenderlo per il culo.