GABRIELLA FERRI: Icona folk | Vinile

Aggettivi come “straordinario”, “grandissimo”, “immenso” conoscono da anni un successo e un abuso che li ha consumati e privati di significato. Quindi, cosa dire quando si parla di un’artista come Gabriella Ferri, di un personaggio particolare come lei? Che soltanto la sua vita, le sue opere e le non troppe registrazioni delle trasmissioni e delle interviste possono – e non in modo esauriente – far capire chi sia stata davvero, assegnarle quegli iperbolici attributi restituiti al loro pieno valore, e aggiungerne un altro ancora: unica. Gabriella nasce al Testaccio, rione romano, il 18 settembre del 1942, e poi si trasferisce con la famiglia nel quartiere di San Giovanni, detto anche Appio-Latino, le cui origini alcuni fanno risalire addirittura agli Etruschi. Infanzia e adolescenza sembrano la sceneggiatura di un film. Nel ’76, ospite del programma Bontà loro, racconta a Maurizio Costanzo del padre Vittorio, personaggio chiave della sua vita: «Era un indio, carrettiere, impunito, sfacciato, elegantissimo, bugiardo, traffichino... È stato una vita a leggere il giornale e a farci andà a lavorà a noi, io e mia sorella. Andavamo in mezzo agli zingari con le vacche, lui guidava e noi dovevamo di’ “quattro pacchi di lamette per la barba più dura, più un pettinino per cento lire”». Un padre che Gabriella ha combattuto tutta la vita perché tanto simile a lei, e con cui, lui incolto ma con la passione per le canzoni romanesche, collaborerà varie volte, mettendo in musica i suoi testi: ne nasceranno brani davvero belli, come Se tu ragazzo mio (in cui c’è anche lo zampino di Piero Pintucci), presentato in coppia con Stevie Wonder al Festival di Sanremo nel ’69, o Notte serena, del ’71. Gabriella va a vivere da sola proprio perché non sopporta quell’ingombrante figura, e si adatta a fare vari lavori. Commessa in una boutique del centro, nel ’63 incontra Luisa, e con lei, pure appassionata di canzoni popolari come il padre, il regista Giuseppe de Santis, crea il duo Luisa e Gabriella, che comincia subito a girare per locali esibendosi in un repertorio folk romanesco. L’anno seguente le ragazze sono a Milano. Ospiti della giornalista Camilla Cederna, vengono scoperte da Enzo Jannacci che le fa esibire all’Intra Derby’s Club, dove le nota il discografico Walter Gürtler e le mette sotto contratto per la Jolly. Il passo successivo è un’apparizione nella trasmissione di Mike Bongiorno La fiera dei sogni; cantano La società dei magnaccioni, lato B del loro primo singolo Alla renella, brano tradizionale del XVIII secolo. È la svolta.