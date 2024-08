Lo speciale sui JETHRO TULL è finalmente qui!

LICENZIAMENTO AL CHECK-IN

Ma c’è qualcosa che scricchiola, ed è la posizione di Glenn Cornick. “Credo che Ian, nonostante le apparenze, sia in fondo un po’ puritano”, dirà il bassista a Scott Allen Nollen, l’autore del libro Jethro Tull: A History of the Band, 19682001. “I suoi genitori si vergognavano di come vestiva on stage e lui cercava di non farsi mai vedere da loro. Eravamo in tour in America e io me la spassavo con le ragazze. Voglio dire, avevo 21 anni, c’era più abbondanza di quanta avrei potuto mai trovare in tutta la vita e cercavo di trarne vantaggio”. A fine tour, nel novembre 1970, è il manager Terry Ellis a comunicare a Cornick che Anderson non vuole più lavorare con lui. Il colloquio avviene in un bar dell’aeroporto JFK di New York, mentre il resto della band è già sul volo per Londra. Così dopo le prime session avviate con Cornick nel mese di aprile, al resto delle registrazioni, che avvengono tra dicembre 1970 e febbraio 1971 presso i nuovi studi della Island Records a Basing Street, si unisce Jeffrey Hammond, il vecchio amico di Anderson addirittura citato in tre canzoni tratte dagli album precedenti.

In questo album Martin Barre conquista uno spazio maggiore; la chitarra elettrica, con le sue sferzate distorte, è il necessario collante per traghettare le canzoni in area più rock, e i solchi regalano un paio dei migliori assolo di sempre del chitarrista. Clive Bunker, invece, fornisce un importante contributo tribale con una serie di rullate e colpi sui tom che frammentano la ritmica in maniera originale. John Evan, poi, finalmente promosso membro effettivo della band, dà un contributo determinante in canzoni come Hymn 43 e soprattutto Locomotive Breath. Quest’ultima, in realtà, è prevalentemente registrata da Anderson, il quale, oltre che le parti di flauto e chitarra acustica, suona anche grancassa, charleston e alcune linee di chitarra elettrica. Dopo aver realizzato la base, tutto diventa più facile per Bunker e Barre, che devono soltanto colmare le lacune, mentre Evan aggiunge la celebre intro al piano.