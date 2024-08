Esce il nuovo CLASSIC ROCK!

18 / Piero Pelù

A quattro anni da PUGILI FRAGILI, e dopo vicissitudini di vario genere, è tornato con un riuscito album dal piglio decisamente rock.

20 / Pete Townshend

Come sempre, è diviso fra mille progetti. Ma intanto si toglie uno sfizio e pubblica 14 Cd di concerti solisti.

24 / AC/DC

Per oltre 50 anni sono sopravvissuti al mutare delle mode musicali, alle morti e ad altre vicissitudini. La salita è stata lunga e tortuosa ma loro, una volta raggiunta la vetta, sono riusciti a rimanerci. «Classic Rock», Gene Simmons, Francis Rossi, Steven Tyler e Joe Perry riflettono su come ciò sia stato possibile.

37 / Cover Story Deep Purple: this is Mark IX

Con Bob Ezrin sempre in cabina di regia e un nuovo chitarrista pronto a non far rimpiangere Steve Morse, gli inglesi restano al loro posto lassù, nell’Olimpo dell’hard rock.

46 / Duff McKagan

Per la prima volta nella sua vita, si è ritagliato un’estate sabbatica tutta per sé e la sua famiglia. Ma sta già scaldando i motori per il tour autunnale...

50 / Jon Anderson

Con l’aiuto di The Band Geeks, la voce degli Yes riesce a fare la cosa più difficile per un artista del suo calibro: restare fedele a se stesso e al suo passato.