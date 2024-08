Sai cosa succede il 09 agosto…?

Con il bizzarro titolo del loro nuovo album, =1, i Deep Purple intendono sottolineare che, in un mondo sempre più complesso, tutto alla fine si riduce, fino a diventare un’unica essenza. Nel semplice assioma che tutto è uguale a uno. Abbiamo deciso di partire proprio da questo concetto, nella nostra bella chiacchierata con Ian Gillan.

Come nasce, allora, questo titolo?

L’estate scorsa stavo scrivendo le parole e le melodie per le nuove canzoni. Ne avevo completate circa otto, ma non ne ero soddisfatto, perché dentro c’era un po’ di tutto e mancavano di coesione. Cominciai a sentirmi perduto una mattina, mentre mi stavo occupando di un sacco di quelle sciocchezze burocratiche che chiunque si trova a dover affrontare ogni giorno online: vorresti solo riparare il rubinetto che perde e cerchi di venirne a capo, ma il processo è così complicato! Se vuoi entrare in un negozio a dare un’occhiata, devi premere questo pulsante, fare questo e fare quello, e così alla fine tutto diverge dalle intenzioni originali. Allora ho scritto un’equazione molto complicata ma ridicolmente inutile, ossia che tutto è uguale a uno. Ho trascritto la formula su un foglio che ho attaccato al muro come promemoria, quindi ho strappato le pagine con tutti i vecchi testi e ho ricominciato da zero partendo proprio da questa equazione come punto focale. Ritenevo importante mantenere tutto più semplice, e così ho finito di scrivere tutte le canzoni in due settimane ed è stato fantastico, come dovrebbe essere sempre. Quella equazione, per me, è stata un aiuto per la scrittura, ma in un certo senso mi ha accompagnato anche quando le canzoni sono state completate e le abbiamo presentate al dipartimento artistico dell’etichetta: era presente tutta la crew e hanno tutti apprezzato, così l’idea è stata accettata e portata avanti. Il che ci dice molto su ciò che è questo disco: pieno di performance strumentali fantastiche, certo, ma la verità è che mai come oggi troviamo noi stessi nella coesione e nella semplicità.