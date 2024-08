Elogio della compiutezza: CHOCOLATE KINGS della PFM | Prog

Quando il disco uscì, complice la timbrica vocale di Bernardo Lanzetti, gli appassionati – sentendo alcune note alla radio, dopo essersi “fumati” l’annuncio dello speaker – distrattamente pensavano si trattasse del nuovo album dei Genesis (da cui, intanto, Peter Gabriel si era allontanato nel novembre del 1974). A lungo andare c’è chi fece qualche birignao per quel cantante di ruolo (sì, finalmente era arrivato un vocalist solista) che cantava solo in inglese. Quasi un tradimento (negli anni Settanta bastava poco per tradire). Anche nel 1975 si poteva già dare in escandescenze puristiche, rimpiangendo STORIA DI UN MINUTO o PER UN AMICO o L’ISOLA DI NIENTE - e non è che fosse trascorso molto tempo…

