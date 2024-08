EDOARDO BENNATO: discografia mondiale | Vinile

I BUONI E I CATTIVI

Ma che bella città / Un giorno credi / La bandiera / Facciamo un compromesso / Bravi ragazzi / Che fortuna / In fila per tre / Uno buono / Tira a campare / Arrivano i buoni / Salviamo il salvabile

LP Ricordi SMRL 6129; 1974

Lo scarso successo di NON FARTI CADERE LE BRACCIA sta per bloccare definitivamente la carriera discografica di Edoardo Bennato ma alla Ricordi comunque qualcuno continua a credere in lui grazie anche alle recensioni positive che hanno dimostrato un certo gradimento da parte della stampa specializzata. Ecco quindi che il secondo album di Bennato viene messo in cantiere con la stessa squadra produttiva: Sandro Colombini come produttore, Roberto De Simone a curare le partiture orchestrali ed Eugenio Bennato come braccio destro. Musicisti di lusso come Andrea Sacchi, Tony Esposito e il futuro bassista di Napoli Centrale Bruno Limone, completano la squadra. Dall’album d’esordio viene recuperata con qualche leggera modifica di missaggio, Un giorno credi registrata da Bennato con i Perdio. Le analogie con il debutto però finiscono qui. I BUONI E I CATTIVI è un album solido, sfacciato e forse riparte proprio da dove finiva il precedente, quella Rinnegato così diretta e aggressiva. Qui Bennato non si risparmia, affronta il bene e il male e ne rileva i confini sfumati e lo fa con un sarcasmo inedito per la canzone italiana. Come sono lontani gli incerti singoli per Mogol e company, tra questi nuovi solchi si intravede un fustigatore senza paura, abilissimo nello sferzare il pubblico che sempre di più si dimostrerà affezionato a quelle liriche così corrosive, la satira politica feroce di Uno buono e di Facciamo un compromesso, l’amore incondizionato per Napoli di Ma che bella città e di Tira a campare. Forse non tutti se ne accorgono subito ma l’Italia della musica ha un nuovo grande protagonista. Bellissima e programmatica la copertina con Bennato e Raffaele Cascone vestiti da carabinieri, ammanettati fra loro. L’album esce in piena estate 1974 e viene accompagnato da un singolo formato dalla micidiale Salviamo il salvabile abbinato alla citata Ma che bella città. (MN)