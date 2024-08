Domani esce il nuovo numero di VINILE

Però non bisogna esagerare con la tifoseria da stadio, con le posizioni estreme e violente, con le offese ai giurati perché il tale disco non ha preso sufficienti voti. Siamo un po’ tutti d’accordo che una giuria troppo vasta e troppo disomogenea possa privilegiare sempre i nomi più noti o quelli con gli uffici stampa più efficienti, capaci di una informazione davvero capillare, ma leggere un post in cui si afferma che se un disco non dovesse vincere, si configurerebbe un manifesto problema di incompetenza della giuria, infastidisce. Non contento l’estensore ha chiuso (ma ha in fretta cancellato questa parte) citando Pasolini e facendo riferimento a stupidità e incultura che contribuiscono a “questa marcescenza che è, ora, il fascismo”. Ma scherziamo? Sintetizzando e semplificando se a me non piace un disco che a te invece manda in solluccheri, facilito il rigurgito fascista? O se proprio mi va bene, sono incompetente? Ho stimato molto questa persona in passato e mai avrei immaginato un tonfo del genere ma è in fondo figlio di un clima di fanatismo e tifoseria che in determinate occasioni, ahimè frequenti assai, si amplifica. A me il disco in questione non è piaciuto molto, ad alcuni cari amici invece moltissimo. Continuiamo a vederci, mangiare e bere assieme senza il minimo problema (se non di colesterolo alto).