Amore Rock: BOB DYLAN e JOAN BAEZ

Bob Dylan lasciò Joan Baez nel ’65, dopo quattro anni che stavano insieme,

per sposare Sara (Nozinsky o Novoletsk). Joan aveva pianto tutte le sue lacrime e poi deciso che non poteva più soffrire per la fine di una relazione che era stata «totalmente demoralizzante». Aveva allora cominciato a dipingere un ritratto di Bob per liberarsi di quel dolore e, una volta terminato il dipinto, si era accorta che rabbia e rancore erano svaniti, come evaporati. A distanza di anni, probabilmente in un momento di crisi con Sara, lui però le telefona, e le riporta in vita ricordi che sono “diamanti e ruggine”. Diamonds And Rust è proprio il titolo del brano che nel novembre del ’74 Joan compone su Dylan, su lei, su cosa abbia significato quella telefonata. Uno dei rari pezzi scritti dalla grande interprete, crudo, implacabile. “Tu che sei così bravo con le parole / e a tenere le cose nel vago / perché adesso ho bisogno di quella vaghezza / tutto è tornato su troppo rapidamente / e se mi stai offrendo diamanti e ruggine / ho già dato”.