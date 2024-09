Esce il nuovo CLASSIC ROCK!

Regulars

8 / The Dirt

Le novità, le anticipazioni, i rumour: a Faenza stanno già scaldando i motori del MEI, la festa della musica indipendente.

12 / Record Store Best Of

Pick Up Records – Bassano del Grappa

14 / Dio

Holy Diver

16 / Stonemusic

Le ultimissime, direttamente dal nostro sito.

22 / Q&A

Suzi Quatro

74 / Feedback

Il profilo di Maria Barbieri si fa sempre più internazionale, i Brit Floyd festeggiano i 30 anni di The Division Bell, Jason Hook dei FFDP si sfoga con i Flat Black e gli X pubblicano il loro disco d’addio (ma voi ci credete?).

78 / Hard Stuff

Le novità discografiche, le ristampe, i libri, i fumetti.

102 / Live Review

In un’estate strapiena di live, vi raccontiamo le gesta di Rammstein, The Cult, Deep Purple, Queens of the Stone Age, Nick Mason’s Saucerful of Secrets e The Libertines.

110 / Opinioni

Chiacchiere da bar su un argomento spinoso.

113 / Soundtrack Of My Life

Gene Simmons