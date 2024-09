“Basta cellulari ai concerti” | Classic Rock

Come in un Cirque du Soleil

“Basta cellulari ai concerti!”. Ormai vecchia e noiosa, la polemica è riesplosa anche questa estate, quando la stampa ha ripreso e amplificato le lamentazioni di alcuni big del music business. Il dj Bob Sinclair, per esempio, ha postato sui suoi social una storia in cui raccontava di una serata storta a Mykonos (“sono depresso, è stato il peggior concerto della mia carriera, un incubo”). Solo poche settimane prima un mostro sacro come Bob Dylan aveva nuovamente ribadito la sua nota posizione phone free: ai suoi concerti di questo autunno, ci ha fatto sapere, non basterà spegnere i telefonini, ma bisognerà inserirli in una custodia sigillata che potrà essere sbloccata solo dagli addetti. Tolleranza zero. Analoghe posizioni le hanno prese negli ultimi anni gli U2, Jack White, i King Crimson e tanti altri. Rara voce dissonante in questo crescente coro proibizionista, quella di Damon Albarn: “Dove andremo a finire?”, ha più o meno detto, “E poi, se fai divertire la gente, stai sicuro che non si metterà a giocare col cellulare”. Ma chi ha ragione? Mi verrebbe da dire che questo è un mostro che abbiamo creato noi stessi.