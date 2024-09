Perchè nel 2024 i concerti Rock costano così tanto? | Classic Rock

Renato Massaccesi: «Se nel 1988 mi sono potuto permettere un concerto di Bruce Springsteen all’Olimpico senza particolari ambasce e l’altr’anno ho dovuto rinunciare perché costava quanto una vacanza in Sardegna, vuol dire che qualcosa non va»

Qualche giorno fa è stato pubblicato sul Telegraph un intervento di Paul Heaton intitolato “Ci sono delle band che vi stanno realmente prendendo in giro”. Paul è stato il cantante degli Housemartins e dei Beautiful South e i cinque album che ha inciso con Jacqui Abbott, negli ultimi 10 anni, sono tutti entrati nella Top 5 inglese, quando non al primo posto. Si può dire abbia un curriculum più che onorevole, che gli permetterebbe di chiedere qualsiasi cifra e invece lui ha deciso di intraprendere un tour nelle arene con il prezzo imposto di 35 sterline. E se può farlo lui, può farlo chiunque. Lasciando perdere Taylor Swift o Lady Gaga (fenomeni che, per chi scrive, prescindono in gran parte dalla musica), negli ultimi anni si sono verificati eventi che sono assolutamente inspiegabili. Andando a ricercare i biglietti della mia vita da appassionato, non ho potuto avere riscontri per quanto riguarda i prezzi, perché ai tempi non apparivano sul tagliando. Ma, siccome di biglietti ne ho trovati più di cento (chissà pure quanti me ne sarò persi), tra cui 4 dei Cure nel giro di 15 anni, tenendo conto che non ho mai navigato nell’oro e nel frattempo ho messo su una collezione di dischi da più di 20.000 pezzi (e pure questi costano) mai andando sul lastrico, vuol dire che un po’ di tempo fa l’appassionato se la passava meglio. L’anno scorso, al concerto dei Depeche Mode allo Stadio Olimpico si faceva fatica a vedere gli schermi, senza dire del palco vero e proprio, e il biglietto per il nostro settore stava sui 70 euro. Probabilmente, lo stesso è capitato anche ai fan dei Coldplay quest’anno. Se nel 1988 (avevo 21 anni) mi sono potuto permettere un concerto di Bruce Springsteen all’Olimpico senza particolari ambasce e l’altr’anno ho dovuto rinunciare perché costava quanto una vacanza in Sardegna, vuol dire che qualcosa non va...