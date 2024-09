“Locura Magazine”, la rivista di Sprea firmata LAZZA

«Siamo molto felici di aver realizzato quest’importante e ambizioso progetto in collaborazione con Lazza e il suo team» - ha dichiarato Alessandro Agnoli, 36 anni, AD di Sprea Editori- «Il magazine è dedicato soprattutto a un target giovane, fresco e ancora appassionato di musica, proprio come lo è la nostra casa editrice». Continua Agnoli: «Per la Sprea Editori il settore musicale è una delle colonne portanti della nostra produzione. Infatti, attualmente siamo i maggiori editori di periodici musicali in edicola dove pubblichiamo, oltre alle nostre riviste periodiche, tanti speciali dedicati al mondo della musica e agli artisti che lo abitano o lo hanno abitato in passato».

Come ben saprete, Sprea è anche la casa editrice dei periodici musicali per i veri amanti di musica Rock: sono infatti “Classic Rock”, “Vinile”, “Prog” e “Ciao 2001” le testate che continuano ad appassionarci, mese dopo mese. Per non parlare dei numerosissimi speciali dedicati ad autori e cantanti, quelle con il focus su particolari movimenti musicali oppure i volumi che raccontano, attraverso una accurata selezione di contenuti, gli anni più prolifici per le band della storia del Rock.

Per questo, “Locura Magazine” assume un valore aggiunto, perchè si tratta di un volume con carta patinata e di grande formato unico nel suo genere, che racconta uno fra più grandi artisti italiani della scena hip-hop contemporanea. Il magazine sarà disponibile, in anteprima esclusiva dal 21 al 27 settembre in un’edicola dedicata appositamente dedicata al suo lancio (Corso Venezia 51, Milano), e a partire dal 27 settembre sarà in vendita in tutte le edicole d’Italia e sullo store online al prezzo di 12,90 euro.