A Cremona è nato l’Electric Sound Village

La fiera di Cremona, da sempre un punto di riferimento per gli amanti della musica classica e della liuteria, si è aperta al rock. Come mai questa scelta?

Volevo estendere questo evento a un pubblico più ampio, oltre ai soliti addetti ai lavori. Per me, il fine ultimo è la Musica, sempre e comunque. Le contaminazioni, quelle belle, uniscono popoli e culture, creando interesse. Il rock è stato rappresentato da una celebrazione della chitarra elettrica, lo strumento principe del genere. Abbiamo omaggiato il suo periodo aureo, dalla Summer of Love fino all’inizio degli anni Ottanta, con la morte di John Lennon. Inoltre, come punto di congiunzione tra il mondo della classica e quello rock, abbiamo dato ampio spazio anche alla chitarra acustica.

Se parliamo di rock e chitarra elettrica, soprattutto degli anni Sessanta e Settanta, immagino sia stato dato un ampio spazio riservato al vintage…

Certamente! C’è stata la possibilità di immergersi nella storia degli strumenti che hanno fatto la storia del rock. abbiamo esposto oggetti della collezione MADE IN ROCK APS, come il basso di John Entwistle degli Who, quello di Sting e quello di Glenn Hughes dei Deep Purple, oltre ad amplificatori utilizzati da Led Zeppelin, Pink Floyd, e Rolling Stones. Abbiamo mostrato anche un prototipo di chitarra Fender unico al mondo, autografato da tutti i membri degli Iron Maiden, e la chitarra IBANEZ Jem, disegnata e utilizzata da Steve Vai. E non si è trattato solo di vederli, ma di viverli, sentirli e persino provarli.