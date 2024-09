Mondi paralleli: i JAPAN | Prog

Le registrazioni del disco iniziano nello stesso anno, con la produzione di Ray Singer, che ha un background importante alle spalle grazie a collaborazioni con nomi come Shel Talmy (The Kinks, The Who) e Jimmy Miller (Traffic, The Rolling Stones).

L’album viene pubblicato nel marzo 1978, preceduto dal singolo Don’t Rain On My Parade, successo di Barbra Streisand, tratto dal musical Funny Girl del 1964. Lo stile musicale è un mélange di intenzioni punk e riferimenti al glam rock, con un uso abbastanza massiccio dell’elettronica che finirà per influenzare l’ondata successiva della new wave britannica, ormai imminente.

Al riascolto, impressionano due cose: la perizia strumentale dei musicisti, che si cimentano con arrangiamenti non lineari, e il timbro della voce di Sylvian, totalmente diverso da quello che conosciamo oggi. Considerando che l’età media dei membri si aggira intorno ai vent’anni, il risultato è notevole, anche se non arriva all’eccellenza. I riferimenti alla produzione più funky di David Bowie si sprecano, e questo smorza un po’ l’originalità generale: The Unconventional è esemplare in questo senso. Si avvertono però l’irruenza e la ruvidezza di una prima volta, e questo differenzia il lavoro dalle produzioni successive. Singer mette a segno un buon risultato, smussando quanto basta un sound ancora grezzo ma accattivante…