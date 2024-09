Fernanda Pivano: Metti, una sera a cena | Ciao 2001

Testo e foto: Toni Occhiello

Via della Lungara 3, nel cuore di Trastevere a Roma, è (era) un indirizzo “leggendario”, per via del prestigio di molti dei suoi condomini: da Bernardo Bertolucci a Giorgio Agamben a Marlon Brando a Gregory Corso... a Tito Schipa Jr (figlio di e autore di Orfeo 9), a casa del quale mi trovo a cena stasera (una sera di molti anni fa), con lui e Adriana, sua moglie e musa. Ed è proprio Adriana a dirmi, con aria complice: “Viene una vicina di casa, a cena: sarai sorpreso”. Quando il campanello squilla, Adriana cinguetta felice, aprendo: “Nanda!”... e maestosamente, con la gravitas di un incedere carico di esperienza, buonumore e arguzia, entra il mito: Fernanda Pivano, la poetessa della Beat Generation – live. Parliamo dell’USIS (United States Information Services), la biblioteca americana di via Veneto, di fronte all’Ambasciata, dove io da ragazzo passavo pomeriggi interi a studiare l’America e la sua letteratura... e così lei (come scopro ora), qualche decennio prima di me! We hit it off, e siamo già amici.