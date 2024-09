Re-BORN IN THE U.S.A. | Classic Rock

Chi ascoltava, non poteva in alcun modo fermarsi dopo il primo brano. E l’idea era proprio quella.

Eppure, BORN IN THE U.S.A. non fu un parto facile, né seguì un progetto deliberato, almeno fin quasi agli ultimi stadi del processo di realizzazione. Fu il disco che

gli cambiò la vita e la carriera, e lo fece dal primo istante che gli ascoltatori lo ebbero tra le mani. Era un viaggio, e chi lo ascoltava rimaneva a bordo. Ma mentre il quasi contemporaneo THRILLER fu il risultato di ciò che il produttore Quincy Jones descrisse come una sorta di strategia militare, una reazione concentrata e deliberata alla risposta insoddisfacente che il mondo dei Grammy aveva riservato al precedente disco di Michael Jackson, OFF THE WALL, BORN IN THE U.S.A. fu tutt’un’altra storia. Certo, in un certo senso quei due dischi sembravano simili, come se un team di produzione si annidasse nell’ombra con un unico obiettivo: “Portiamo questo figlio di puttana fino in cima!”. Ma non andò così. Non funzionava così nel mondo di Springsteen. Non allora, e non oggi. BORN IN THE U.S.A., come mi disse una volta Springsteen, “era solo ciò che avevo attorno in quel momento”.

Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, o sulle pagine Instagram e Facebook !

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock , Prog e Vinile , abbonati online o acquista la tua copia nelle migliori edicole.

E per gli e-readers, la vostra rivista Rock preferita si trova anche su Pressreader, Airdolomiti, Zinio, Amazon Kindle e Paperlit.