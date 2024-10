Addio a Kris Kristofferson: un’icona tra musica, cinema e impegno sociale

Parlare solo di musica, però, è riduttivo: Kris Kristofferson è stato molto più di un cantante e cantautore. La sua carriera ha abbracciato non solo melodie indimenticabili ma anche il grande schermo e un impegno sociale che lo ha reso una figura unica nel panorama artistico americano.

Musicalmente, non possiamo non menzionare "Me And Bobby McGee", la sua canzone più celebre, diventata immortale anche grazie all’interpretazione di Janis Joplin. Ma la discografia di Kristofferson è costellata di successi: da "Sunday Morning Coming Down" a "Help Me Make It Through The Night", passando per "The Silver Tongued Devil And I" e "Why Me". Anche se non sempre eseguite da lui, queste canzoni hanno trovato spazio nel repertorio di artisti leggendari come Johnny Cash ed Elvis Presley, amplificando ulteriormente il suo impatto nella storia della musica.

La vita di Kristofferson non è stata solo palco e riflettori. Prima di raggiungere il successo, ha prestato servizio nell’esercito in una base NATO in Germania. Solo successivamente ha intrapreso la lunga gavetta musicale, che lo ha portato a conquistare sia le scene musicali che cinematografiche. Kristofferson è infatti stato anche un attore di grande spessore, regalando performance iconiche come in Convoy di Sam Peckinpah, dove ha interpretato il camionista Martin "Anatra di gomma" Penwald.