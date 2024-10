MARIA MONTI: la prima cantautrice moderna

Come abbiamo visto in precedenza, è grazie a una donna se oggi esiste nella lingua italiana il termine "cantautore", e questa donna è stata Maria Monti (Milano, 1935). Eppure, con amarezza, oggi possiamo affermare che le cantautrici di quegli anni, la Monti e tante altre (Paola Orlandi o Margot) sono per molto tempo cadute in un limbo di oblio e diverse loro incisioni non sono mai state ristampate in Cd. Maria Monti, all'anagrafe Maria Monticelli, è una figura particolare: viene subito dipinta come una donna moderna, non più una"donna soprammobile" ma una persona anticonformista che gioca un importante ruolo di rottura degli schemi sociali. Inizia la sua carriera da attrice e cantante nei cabaret milanesi durante la prima metà degli anni Cinquanta.