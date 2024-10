ROCK TALES: Judee & Jerry | Classic Rock

Judee nasce nel 1944 ad Oakland, in California. Papà Milford possiede un bar e la bimba impara presto a suonare il piano. Quando Milford muore, nel 1952, la madre la porta con sé a Los Angeles, dove incontra e sposa l’animatore di Tom e Jerry Kenneth Muse. Judee non dimentica suo padre, ma il fatto di ritrovarsi circondata da bozzetti e disegni animati le fa capire che la realtà può essere ignorata con allegria: il pupazzo del topolino Jerry diventa un ottimo amico e non c’è momento della giornata in cui non le infonda coraggio. Intanto Judee impara a suonare la chitarra e a socializzare con i suoi coetanei: in breve tempo, il pupazzetto Jerry diventa uno dei tanti giocattoli abbandonati sul tappeto della sua stanza. Judee non è più timida, ma sembra essersi trasformata in una calamita per guai, tanto da figurare tra gli ospiti più assidui del riformatorio locale. Prova a rimettersi in riga, ma quando perde anche la madre la sua vita precipita. Tornata a casa per il funerale, svuota la sua vecchia stanza, mette il pupazzo Jerry in valigia e riparte. Lascia il college e inizia ad assumere LSD e altre droghe, poi nel 1966 sposa il pianista “Bob” Harris e si trasferisce a Las Vegas. Purtroppo, la coppia sviluppa una forte dipendenza dall’eroina. Esausta da quella vita, Judee fa così ritorno in California, dove vive di espedienti per sostenere la sua dipendenza.