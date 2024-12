Gli anni Sessanta e Méhari

Il 16 maggio 1968, nel pieno delle proteste del movimento studentesco francese, con le note di Dylan in arrivo e il rock in Italia era quello firmato Giganti e New Trolls, Citroën presentava il suo nuovo veicolo sul campo da golf di Deauville: la Méhari. Un pick-up atipico che offriva da 28 a 32 CV, con una carrozzeria in plastica ABS. Sono passati 56 anni e ancora oggi può capitare di imbattersi in un esemplare di questa icona leggendaria, versatile e trasformista, specie d’estate, nelle più rinomate località balneari dell’area mediterranea. Nell'aprile 1983, la Méhari in versione speciale Azur fu lanciata sui mercati francese, italiano e portoghese in soli 700 esemplari.