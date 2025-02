I Duran Duran a Sanremo 2025

Oltre a Noa e Mira Awad, Carlo Conti ha annunciato anche l’attesissimo ritorno dei Duran Duran al Festival di Sanremo 2025. La band salirà sul palco dell’Ariston in veste di ospiti internazionali (com’è giusto che sia) nel corso della terza serata del Festival, quindi quella di giovedì.

Sebbene il conduttore e direttore artistico abbia annunciato che il gruppo non tornava al Festival da 40 anni, è necessaria una precisazione. I Duran Duran sono infatti stati ospiti a Sanremo nel 2008, eseguendo il brano Falling Down, tratta dal loro album del 2007 Red Carpet Massacre.

I Duran Duran a Sanremo nel 1985

A quarant’anni fa – e cioè nel 1985 – risale però la loro esibizione più iconica e più memorabile. Era il 9 febbraio e i Duran Duran furono accolti da una folla di fan increduli. Niente di inusuale: era l’epoca di The Wild Boys e i ragazzi arrivavano in Italia per la prima volta, pronti ad esibirsi nella serata finale dell’edizione condotta da Pippo Baudo. Sul palco Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes, Roger Taylor e Andy Taylor hanno dato vita a un’esibizione rimasta negli annali.

Non solo la band fu costretta dalle regole a cantare in playback – elemento rilevato dalla caduta del microfono di Simon le Bon – ma il frontman appariva visibilmente goffo, per poi confessare a Domenica In il giorno successivo di essersi fratturato un piede il giorno dell’esibizione. Wild Boys di nome e di fatto, dunque.

Le date al Circo Massimo

Quella fu la loro prima esibizione in Italia, mentre ora – dopo Sanremo – i Duran Duran hanno già annunciato una doppia data romana al Circo Massimo prevista per quest’estate. L’appuntamento è per domenica 15 e lunedì 16 giugno 2025 e la scaletta si preannuncia ricca di successi: Girls on Film, The Wild Boys, The Reflex, Ordinary World, Come Undone e Rio non dovrebbero mancare. Verranno proposti inoltre brani tratti dall’ultimo album, Danse Macabre (uscito il 27 ottobre 2023 via BMG e ripubblicato in versione deluxe a ottobre 2024) portando nuova energia al celebre repertorio della band.