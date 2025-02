Apple Music: tutte le playlist di Sanremo (tra cui quelle di Annalisa e Jovanotti)

Anche Apple Music si prepara per la 75esima edizione di Sanremo. Sulla nota piattaforma streaming è infatti disponibile una sezione interamente dedicata al Festival della canzone italiana con playlist esclusive: da quelle dedicate alla storia del Festival (una per ogni decennio), arricchite dalle selezioni speciali de Il mio Sanremo curate da Jovanotti (il super ospite della prima serata del Festival) e Annalisa (presente il venerdì in duetto con Giorgia).

Vediamole nel dettaglio.

Apple Music, le playlist di Sanremo 2025

Sanremo 2025. Le 29 canzoni che animeranno il palco dell’Ariston nel corso del 75esimo Festival di Sanremo, tra grandi nomi della musica italiana e sorprendenti esordi, disponibili per l’ascolto in Audio Spaziale con Dolby Atmos.

Sanremo: i vincitori. La playlist che riunisce tutti i vincitori del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo: brani essenziali. Una selezione di brani sanremesi più amati.

Sanremo anni ’50, Sanremo anni ’60, Sanremo anni ’70, Sanremo anni ’80, Sanremo anni ’90, Sanremo anni ’00, Sanremo anni ’10. La collezione di alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo in ogni decennio, sin dalla prima edizione del 1951, diventate ormai veri e propri classici della musica italiana.

Sanremo: le canzoni d’amore. Il catalogo dedicato alle canzoni che hanno fatto emozionare il pubblico dell’Ariston, una vera e propria collezione dedicata a chi ama l’amore.

Le playlist di Annalisa e Jovanotti

Oltre a queste indispensabili raccolte, Apple Music propone le nuove playlist Il mio Sanremo. Jovanotti: Il mio Sanremo è un’immersione in 16 brani leggendari del palco più importante della musica italiana, con pezzi senza tempo selezionati da Lorenzo Jovanotti come Vado al massimo di Vasco Rossi, 24.000 baci di Adriano Celentano, passando per Laura non c’è di Nek, fino ad arrivare alle note malinconiche di Tango di Tananai. «Questa è una playlist emotiva compilata a memoria e di getto seguendo il filo dei miei ricordi di telespettatore, in diretta o nelle infinite repliche delle edizioni storiche. – racconta Jovanotti – Sono canzoni ed esibizioni che sono state presentate tutte in gara su quel palco (che in TV sembra molto grande ma in realtà è piccolo…) che mi colpirono per qualche ragione».

Un’emozione da poco di Anna Oxa, Re di Loredana Bertè, Tutti i miei sbagli dei Subsonica e Almeno tu nell’universo di Mia Martini sono invece nella playlist Annalisa: il mio Sanremo, che racchiude la speciale selezione di 15 brani che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del Festival secondo Annalisa, che commenta: «Sanremo nei miei archivi, tra musicassette, compilation, ritagli e momenti iconici».

Tutti i contenuti dedicati a Sanremo 2025 di Apple Music si trovano su: apple.co/Sanremo2025

I protagonisti di Sanremo e i loro consigli di visione su Apple TV+

Anche l’app Apple TV festeggia Sanremo con una raccolta di serie e film imperdibili scelti da tre artisti in gara. Brunori Sas, Clara e Olly hanno condiviso i loro Apple Originals preferiti presentando una selezione firmata disponibile in esclusiva sull’app Apple TV.

Su App Store, Come diventare una star di Sanremo con Mahmood

Su App Store, sarà disponibile una storia esclusiva con Mahmood, in cui l’artista offre uno sguardo inedito sulla sua ricca esperienza al Festival di Sanremo. Per vivere al meglio la settimana più musicale dell’anno, poi, si potrà scaricare l’app di RaiPlay per seguire tutte le emozioni del palco dell’Ariston in diretta a partire dall’11 febbraio.

Sanremo è anche su Apple Podcast

Su Apple Podcast è disponibile una selezione di podcast per rimanere aggiornati sulle ultime notizie da Sanremo, ma anche approfondimenti e curiosità sulla musica italiana e i suoi protagonisti.