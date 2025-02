Mare Studio: uno studio di registrazione a Sanremo

Mare Studio torna al Festival di Sanremo per la sua seconda edizione, powered by HoM insieme a Circus. Nella settimana per eccellenza della musica italiana non poteva del resto mancare uno studio di registrazione sul mare, che prende vita in uno degli stabilimenti balneari più iconici della città durante il periodo del Festival. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno il programma della attività si arricchisce di nuovi appuntamenti e momenti di condivisione che verranno annunciati durante la giornata di lunedì 10 febbraio.

Mare Studio torna a Sanremo

Mare Studio nasce nel 2024 da un’idea di Asian Fake – una delle label di House of Music, quest’anno in gara al Festival con i Coma Cose – con l’obiettivo di creare uno spazio in cui fare musica durante la settimana di Sanremo, periodo in cui molti artisti, musicisti, producer si ritrovano contemporaneamente in riviera in occasione della kermesse musicale.

Con l’edizione 2025 Mare Studio si evolve con un programma potenziato anche grazie alla collaborazione con Circus: oltre alle attività dello studio di registrazione – in cui alcune delle label del gruppo HoM si alterneranno in sessioni di produzione e scrittura coinvolgendo artisti e musicisti – sarà possibile creare nuove sinergie e stabilire nuove connessioni in uno spazio versatile e totalmente dedito alla musica. A coordinare le attività il produttore Frenetik.

Live session e dj-set aperti al pubblico

A partire dal pranzo, aperto a tutte le persone dell’industry che vorranno scambiarsi pareri e confrontarsi fino all’ora dell’aperitivo con jam, live session e dj-set aperti al pubblico con ingresso libero. È garantita inoltre, per tutte le sere, la visione del Festival di Sanremo. Vi aspettiamo dunque dall’11 al 15 febbraio allo Stabilimento Nettuno, Lungomare Vittorio Emanuele II, 23. Un’occasione imperdibile per godere la musica a 360 gradi non solo attraverso il palco dell’Ariston, ma anche al di fuori della bolla sanremese fine a se stessa.