Ci sarà anche Damiano David al Festival di Sanremo 2025 e sarà un grande ritorno per il frontman dei Måneskin. Mentre Carlo Conti continua a snocciolare i nomi degli ospiti presenti alla kermesse, sul web e sui social si continua a commentare l’annuncio della presenza di Damiano. Sarà lui infatti il superospite della seconda serata del Festival, quella di mercoledì 12 febbraio.

Un ritorno, dicevamo, dopo la vittoria nel 2021 dei Måneskin. Un trionfo in parte inatteso, trainato dalla forza di Zitti e buoni che non a caso – qualche mese dopo – aveva conquistato anche il pubblico di Eurovision, lanciando ufficialmente la band nell’olimpo del mercato internazionale.

Il ritorno di Damiano al Festival

I Måneskin – dopo tour di successo, cerimonie e premi – non sono però al momento il perno della carriera di Damiano. Il cantante – non senza suscitare un certo allarmismo tra i fan (presto rassicurati) – si è infatti imbarcato in un percorso solista, assicurando che si tratta solo di una parentesi temporanea. Recentemente, ha anche rilasciato su Spotify la propria versione di Nothing Breaks Like a Heart, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart (Spotify Single) fa parte della speciale playlist SPOTIFY SINGLES – VALENTINE’S DAY EDITION: insomma un regalo di San Valentino per tutto il proprio pubblico da parte di Damiano.

«Spotify – ha detto il cantante in proposito – mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San Valentino. Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare la complessità dell’amore, senza filtri».

Nell’immediato futuro di Damiano c’è poi anche il World Tour 2025 che vedrà l’artista impegnato in oltre trenta date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Due gli appuntamenti italiani, il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

