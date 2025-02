Fiat a Sanremo è tutta una ‘Felicità’ con Grande Panda

Grande Panda è stata anche eletta portavoce del marchio italiano verso il futuro, fatto anche di mobilità ibrida ed elettrica e in arrivo in concessionaria da marzo. Nel nuovo spot televisivo dedicato a Grande Panda, la musica italiana torna protagonista con Fiat, che negli anni ha dato voce agli artist stringendo numerose collaborazioni, da Andrea e Matteo Bocelli per la Fiat 500e, fino allo spot di fine anno 2024 sulle note di ‘Sogna ragazzo sogna’ di Roberto Vecchioni e Alfa, per non parlare del tributo a Domenico Modugno attraverso lo spot di Fiat 600 Hybrid. Tutti cantanti che, con Al Bano, sono stati premiati al Festival di Sanremo.