Sanremo: i video musicali più visti su YouTube

Il Festival di Sanremo prosegue tra pronostici e classifiche e – mentre si discute della gara in corsa – arrivano i primi risultati da piattaforme e charts. La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 continua, ad esempio, a scuotere le tendenze su YouTube con una veloce scalata di Fedez al terzo posto nella classifica di YouTube Music e – per il secondo giorno di fila – Achille Lauro in cima alle tendenze, seguito da Olly.

YouTube, le tendenze del secondo giorno

L’onda di Sanremo ha travolto la YouTube Music Chart: in meno di due giorni, i video musicali degli artisti sanremesi hanno superato 8 milioni di visualizzazioni, dominando la classifica delle tendenze con 23 posizioni nella Top 30. Tra le prime posizioni, troviamo:

Achille Lauro, Incoscienti Giovani

Olly, Balorda nostalgia

Fedez, BATTITO

Simone Cristicchi, Quando sarai piccola

Giorgia, La cura per me

Tony Effe, Damme ‘na mano

Brunori Sas, L’albero delle noci

Sanremo sul canale YouTube RAI

Come stanno andando i brani del Festival sul canale YouTube di RAI, invece? In testa Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. A seguire Fedez, che sul palco di Sanremo ha portato Battito, e Giorgia, con La cura per me, superando tutti e 3 il milione di views.

#1 Simone Cristicchi, Quando sarai piccola – 1.9M views

#2 Fedez, Battito – 1.7M views

#3 Giorgia, La cura per me – 1.3M views

I momenti salienti del Festival

Momenti salienti di ieri per gli appassionati del Festival, che su YouTube possono rivedere il meglio di ogni giornata – oltre alle performance – grazie alla playlist Video Sanremo 2025 con interviste, sfilate e tanto altro.

Tra questi, l’intervista a Bianca Balti che celebra la vita al fianco di Carlo Conti e il suo ingresso sul palco che ha fatto brillare gli occhi degli spettatori. E poi l’irruzione in sala stampa di Damiano David che annuncia l’omaggio a Lucio Dalla con Felicità. Infine, tra i momenti più visti non poteva mancare Nino Frassica e il suo divertente ingresso sul palco dell’Ariston.