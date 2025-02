Settembre vince la categoria Nuove Proposte, Mahmood: «Ascolta tutti, ma soprattutto te stesso»

È Settembre il vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025. Il brano Vertebre ha messo d’accordo pubblico e critica, aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. In conferenza stampa, Settembre si è dichiarato felicissimo per il risultato ottenuto. «Cosa ho pensato quando mi sono svegliato? Non mi sono mai svegliato. – esordisce – Sono felicissimo e lo sto ancora realizzando. È difficile, ma sono grato a chi ha creduto in me qui e fuori da qui. Mi hanno riempito di supporto, ho un immenso senso di gratitudine».

A proposito del suo rapporto con Alex Wyse – diretto sfidante nella finale delle Nuove Proposte – Settembre aggiunge: «Al momento dell’annuncio non sapevamo le percentuali e, a prescindere da quello, ci siamo supportati sinceramente. Lui è un artista che stimo molto e ce lo siamo detti. Ci siamo scritti entrambi, per me è una sfida maggiore sfidarmi con un artista che stimo e che reputo forte. Tra noi solo parole di amore e di supporto».

Mahmood: i consigli a Settembre

In conferenza stampa, insieme a Settembre, anche i due co-conduttori della serata delle cover: Mahmood e Geppi Cucciari. Proprio Mahmood – guardando i Premi di Settembre – ha ricordato i suoi esordi. «Per il mio primo Sanremo, mi ero iscritto dal computer di casa. – dice – Dovevi compilare moduli e mandare la demo e la base della canzone, poi potevo portarla solo all’audizione. Comunque il Premio dei Giovani è più bello di quello dei Big perché è d’argento. E faccio i complimenti a Settembre che ieri ha spaccato».

Mahmood – sollecitato dai giornalisti – dà anche alcuni preziosi consigli al giovane vincitore. «Mi sto ricordando la fase in cui ho vissuto quello che sta vivendo lui – dice il cantautore – ed è stata una fase di rivalutazione della mia arte. Io ho cercato di cambiare me stesso per far funzionare le cose e all’inizio è giusto. Cambiare modo di scrivere ti permette di imparare cose nuove. Mi dicevano Ascolta la radio e le canzoni che vanno in classifica. A me all’inizio sembrava sbagliato, ma ha aggiunto dei tasselli. Tuttavia, dopo un risultato del genere ti devi ricordare il tuo stile, cosa ti piace fare. Il mio consiglio quindi è: Zi, ascolta tutti ma l’ultimo a cui devi dare ascolto sei tu».