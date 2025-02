Ascolta il nuovo album dei The Wombats ‘Oh! The Ocean’

Il trio indie rock di Liverpool THE WOMBATS è pronto a tornare in grande stile con Oh! The Ocean, sesto album in studio uscito il 14 febbraio 2025. Un lavoro che porta con sé un’evoluzione sonora senza tradire l’ironia pungente e le melodie contagiose che hanno reso inconfondibile il sound della band.

Prodotto da John Congleton (già al fianco di St. Vincent e Franz Ferdinand), l’album è nato tra le pareti di Echo Park, Los Angeles, e racchiude 12 tracce in cui il tipico sarcasmo dei The Wombats si intreccia a riflessioni più profonde. Il titolo, Oh! The Ocean, prende ispirazione da un momento di epifania vissuto dal frontman Matthew ‘Murph’ Murphy: “Dopo un paio di giorni difficili, mi sono ritrovato a fissare l’oceano come se lo vedessi per la prima volta. È stato quasi surreale, e mi è sembrato il titolo perfetto per il disco.”