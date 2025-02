“How’d you get here”, il nuovo attesissimo singolo di BRUCE SUDANO

Il singolo è accompagnato da un video dal taglio essenziale, pensato per parlare direttamente allo spettatore. «Volevo che fosse un po’ spoglio per abbinare l’intensità del messaggio alla tonalità della musica. Ho scelto l'immediatezza del bianco e nero ispirandomi alle performance televisive di Battisti in RAI nei primi anni '70. Infine, il regista ucraino Timur Deina ha fatto un lavoro eccezionale, non solo creando ma anche migliorando la profondità della mia visione» racconta il cantautore.

Bruce Sudano inizia a suonare all’età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove: dai The Silent Souls, ai Doctors We’re Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive N Kickin, fino ai Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa su scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti del calibro di Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire, e Michael & Jermaine Jackson.