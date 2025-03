Il 2 marzo 1987, in testa alle classifiche italiane c’era The Final Countdown degli Europe

La scalata in vetta delle classifiche italiane il 2 marzo 1987 testimonia l’impatto immediato e universale di The Final Countdown. Quel brano è diventato sinonimo di un'epoca, in cui l'innovazione sonora e la voglia di rompere gli schemi definivano la scena musicale, grazie alle tastiere sintetizzate e il ritmo incalzante che hanno lasciato un'impronta indelebile. È chiaro che con questo brano la band ha voluto esprimere la sua voglia di guardare al futuro pur mantenendo vivo il passato, creando un brano scoppiettante, energico, con un entusiasmo che ancora oggi fa scatenare gli amanti del rock e non solo.

