L’ultima occasione per vedere Becoming Led Zeppelin al cinema!

Fra mille memorabilia, collage fotografici e spezzoni di performance, accompagnati da più o meno noti brani della band, risplende il magico live al Royal Albert Hall del 1970, dove Jimmy Page, con la sua chitarra e il suo arco di violino, ha regalato al pubblico giovanissimo pelle d’oca e giramenti di testa. Un assolo così pervasivo e potente da essere definito dallo stesso Page come "quasi malefico, ma in senso buono".

Non si tratta di un semplice film d’intrattenimento: questo docu-film è l’equivalente di leggere una biografia minuziosa della band ricca di dettagli preziosi, facendo venire la nostalgia degli anni d'oro del rock n roll. E chi, invece, come me, non era ancora nato, si mangerà le mani per non aver avuto la fortuna di assistere a quell'energia esplosiva, capace di cambiare per sempre il panorama musicale mondiale, incarnata dai Led Zeppelin.