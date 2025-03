“The Bends” dei Radiohead, e l’alt rock prende tutta un’altra piega

L'album si distacca dalle sonorità grunge e dalle strutture semplici del debutto Pablo Honey per abbracciare atmosfere più sofisticate e complesse, con un mix di chitarra elettrica, acustica, una linea ritmica più articolata. Brani come Fake Plastic Trees e High and Dry esprimono un senso di alienazione e malinconia che diventeranno il marchio di fabbrica della band, mentre tracce come Just e My Iron Lung mostrano una grinta e una potenza rock inedite. La voce di Thom Yorke, intensa ed emotiva, accompagna testi che esplorano il senso di inadeguatezza e la difficoltà di trovare un posto nel mondo moderno.