Torna SanNoLo, il Festival della Canzone a Milano

I premi in palio saranno di diverso tipo: quelli in denaro (2000 euro al primo classificato, 1500 al secondo e 1000 al terzo), una Chitarra Elettrica Fender Telecaster x Jameson Distilled Sounds e delle experience musicali, come uno showcase nell’auditorum di Radio Popolare (media partner dell'evento), premio artista della settimana “Focus On” con Billboard Italia (media partner dell'evento), un’intervista in apertura nella pagina “Vivimi” di Mi-Tomorrow (media partner dell’evento), una produzione con il beatmaker Goedi, un mini tour per i locali di Milano, una consulenza di management artistico offerta da Loud Promotion e un’uscita stampa curata da Musica e News (media partner dell’evento).

Lorenzo Campagnari è direttore artistico e conduttore delle serate insieme a Rovyna Riot. La produzione esecutiva dell’evento è affidata al GhePensi Mi di Matteo Russo e la produzione artistica a HBE (Humor Business Experience) di Fania Alemanno. Completano il team Loud Promotion e regen.oh alla comunicazione e all’ufficio stampa.

Il Festival di SanNoLo vanta sette edizioni, tutte sold out, e la presenza, nel corso degli anni, di ospiti musicali e dello spettacolo di spicco nel panorama nazionale come Paola e Chiara, Ambra Angiolini, Arisa, Dargen D’Amico, Santi Francesi, Max Angioni e Margherita Vicario. A giudicare gli artisti varie personalità del mondo radiofonico, giornalistico e discografico tra cui Frah Quintale, Nina Zilli, La Pina, Taketo, Silvia Gianatti e tanti altri.

SanNoLo è molto più di un evento musicale. Il Festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, si distingue per il suo impegno verso progetti di solidarietà come Medici Senza Frontiere e per la promozione di valori di inclusività ed equità di genere