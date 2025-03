Ligabue: 65 anni e il ritorno di “Buon Compleanno Elvis”

Milano, 13 Marzo 2025. Apollo, sui Navigli. L’amato LIGABUE si fa un gran bel regalo per il suo 65° compleanno che coincide col Trentennale di uno dei suoi dischi più importanti, “Buon Compleanno Elvis” (Warner Music Italy).

Il lancio della ripubblicazione ieri con un Liga soddisfatto ed emozionato durante un incontro di fronte a stampa, radio e tv nazionali. Presenti anche 150 fortunatissimi (e increduli) fan del club ufficiale “Bar Mario”, estratti a sorte tra le migliaia di iscritti per partecipare all’evento specialissimo, unico nel suo genere di questi tempi vista la caratura dell’artista e relativa lunga carriera. Un abbraccio caloroso, molto stretto e da vicino, con parole e soprattutto musica, grazie allo showcase in cui Ligabue ha proposto 7 estratti rigorosamente da “Buon Compleanno Elvis”, in unplugged per regalarci un gustosoassaggio della nuova versione “naked” di un album che conosciamo e amiamo alla follia, ora in arrivo in una nuova versione “spogliata, con i brani così come papà Luciano li ha fatti”. Inclusa “Kay è stata qui” nella sua versione primordiale che risale a queste session. Senza basso e batteria magari non si balla, ma si coglie al meglio l’essenza di un disco senza tempo che riesce ancora a sorprenderci. Un disco importante, che ha rappresentato una svolta epocale nel suo percorso artistico: “Si apriva con una canzone in cui mi chiedevo provocatoriamente se fossi ancora vivo, morto o X, uno zombie”… eppure il Liga è ancora qui! A raccontare ancora una volta la passione per l’America, la sua musica, la sua letteratura, il suo cinema e il suo Re “che è morto sulla tazza del cesso, perché le difficoltà dell’essere lì alla fin della fiera non sono molto diverse dall’essere qui”.

Tutte le versioni e i 7 formati di questa celebrazione monumentale – con 6 ore di musica nuova, riarrangiata, ricercata, rivista e recuperata da quel momento di svolta della carriera di Luciano – sono già disponibili in pre-order qui.