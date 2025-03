Brian May e la nascita della leggendaria Red Special

Manico: Realizzato in mogano, ricavato da un caminetto vittoriano in disuso. Brian riempì i fori lasciati dai tarli con fiammiferi mentre scolpiva il manico.

Corpo: La parte centrale fu creata con legno di quercia proveniente da un vecchio tavolo, mentre i lati furono costruiti con blockboard, un materiale composto da blocchi di legno tenero tra due strati di impiallacciatura.

Tremolo: Brian e suo padre svilupparono un sistema innovativo per il tremolo, eliminando l'attrito ovunque possibile. L'intero assemblaggio del tremolo si basa su un bordo affilato, che Brian e Harold indurirono utilizzando un composto per cementazione sul fornello della cucina. Le corde scorrono su selle a rullo, ognuna realizzata da Brian utilizzando un trapano a mano come una sorta di tornio manuale.

Grazie a queste caratteristiche, la Red Special ha contribuito a definire il suono di Queen in brani iconici come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Brighton Rock, con i suoi caratteristici effetti di delay e armonizzazioni orchestrali. La chitarra ha resistito al tempo e agli innumerevoli tour, subendo solo un restauro nel 1998 a opera del liutaio Greg Fryer.

Oggi, Brian May continua a suonarla con la stessa passione degli esordi, dimostrando che la vera essenza del rock risiede non solo nel talento, ma anche nella dedizione e nell’ingegno.