Hai già visto il nuovo numero di PROG in edicola?

Questo numero è una porta aperta su un universo sonoro senza confini: dal prog sinfonico ai suoni psichedelici di Syd Barrett, dalle atmosfere epiche di Kansas fino alle vibrazioni sperimentali di Ed Unitsky. E per chi ama scavare nelle radici del rock più oscuro, una sezione interamente dedicata all’hard rock underground e alle sue perle nascoste.

Non perdere l’occasione di immergerti in questo viaggio tra suoni, storie e suggestioni uniche. PROG Italia ti aspetta in edicola per guidarti attraverso nuove prospettive musicali e cinematografiche… sempre con lo sguardo rivolto oltre l’orizzonte!