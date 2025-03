La cantante globale: CATERINA VALENTE

Il primo commento a un vecchio video su YouTube in cui Caterina Valente duetta con Dean Martin in One Note Samba è di un brasiliano che ha scritto: «Il suo portoghese è perfetto, mi fa sentire orgoglioso della mia cultura». Altri commenti di questo tenore si trovano sotto tutti, proprio tutti i video di questa artista straordinaria. Che canti in spagnolo, tedesco, inglese, francese – sono ben dodici le lingue in cui ha inciso dischi, e per questo è entrata nel Guinness dei primati –, c’è sempre qualcuno, no, più d’uno, che fa notare come il suo accento sia perfetto. Un italiano, dopo aver ascoltato Personalità, nota che «Oltre tutto, ha un accento e una pronuncia che esaltano la nostra bella lingua», mentre un altro non può far a meno di polemizzare sul fatto che «Magari tutti gli italiani si esprimessero come lei».