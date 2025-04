È uscito lo speciale CIAO 2001 sui Led Zeppelin

Ma in un’occasione unica e prestigiosa come quella dei Kennedy Center Honors, Jack Black fece ancora di più: “Better than the Beatles? Better than the Stones?”, chiese arringando un pubblico in visibilio, per poi concludere il suo lungo applauditissimo intervento con tre secche parole che suonavano come una sentenza: “Best band ever”. La miglior band di sempre. Sul fatto che i Led Zeppelin siano stati una delle più grandi e influenti band della storia del rock, esistono pochi dubbi. Durante la dozzina d’anni della loro parabola, solcarono il firmamento musicale con l’irresistibile e detonante potenza di un missile terra-aria.