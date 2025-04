Ecco il sommario dello speciale n°2 di Ciao 2001

Non può mancare l’Italia: a pagina 30, Armando Gallo ci trascina nel caos del 1971 al Vigorelli di Milano, una performance di un’emozione indescrivibile.

A pagina 34, continua l’ascesa degli Zep, come dichiarato da Armando Gallo in un articolo tratto da Ciao 2001 del 1971, e a pagina 37 continua il nostro viaggio tra le canzoni del 1970 e 1971.

Le testimonianze dirette ritornano a pagina 49, 57, 61, 65, 83 e 111 sotto il nome Zep on Zep—una sorta di diario corale che attraversa l’intera epopea del gruppo.

Scoprirete anche momenti leggendari come il live ad Amsterdam (pagina 51) e un focus su Robert Plant (pagina 76), ma anche retroscena più oscuri: a pagina 80, Jimmy Page confessa la presenza inquietante che percepisce nella sua chitarra. Non mancano articoli cult come Il dirigibile del rock (pagina 54) o Led Zeppelin e un mucchio di jella, dal 1977 (pagina 86), fino al ritorno della band nel 1979 (pagina 90) e alle parole di Page, il pilota dello Zeppelin, a pagina 94. I fan più meticolosi apprezzeranno l’evoluzione del canzoniere a pagina 66 e 97, mentre il cerchio si chiude con L’ultimo volo, racconto malinconico del gennaio 1981, a pagina 106.