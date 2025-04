“PINK FLOYD – Live at Pompeii – MCMLXXII”: rivivi la storia del Rock al cinema e in vinile

«Da quando mio padre mi ha fatto il lavaggio del cervello suonando The Dark Side of the Moon a ripetizione, i Pink Floyd sono stati il mio gruppo preferito. Sono i miei “Beatles”, profondamente radicati nel mio DNA musicale – ha dichiarato Steven Wilson – Ho visto per la prima volta Pompei da una copia sgranata in un cinema locale. Mi ha fatto un'impressione incredibile, con la sua musica rock libera ed esplorativa fatta da quattro musicisti che sembravano incarnare la nozione di intellettuale “cool”. È stato un onore remixare la colonna sonora per accompagnare l'incredibile restauro del film di Lana Topham, che sembra essere stato girato ieri».

Ma non finisce qui: il 2 maggio esce l’album live completo PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII (Legacy Recording / Sony Music) in vinile, CD, audio digitale, in Dolby Atmos. Nel tempo, infatti, sono uscite varie registrazioni e pillole dell’iconico concerto, ma mai una versione completa ufficiale e soprattutto mai in Dolby Atmos e vinile. Acquista la tua copia in pre-order qui!

Un’occasione imperdibile per ascoltare – e collezionare – un pezzo di storia della musica che continua a ispirare generazioni.