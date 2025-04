DJ0: il nuovo album THE CRUX

Aprile 2025 – Non è solo una parentesi musicale né una curiosità da attore in cerca d’autore. Con The Crux, Djo – alias Joe Keery – si conferma come una delle voci più interessanti del nuovo cantautorato psych-rock.

Un album che intreccia influenze anni ’60/’70, una produzione analogica calda e testi personali che parlano di trasformazione, perdita, relazioni e resilienza.

Registrato agli Electric Lady Studios di New York, The Crux è stato co-prodotto con Adam Thein e rappresenta una tappa importante in un percorso musicale che si sta rivelando sempre più autentico e coerente.