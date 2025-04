Scopri il sommario del nuovo numero di CLASSIC ROCK!

Tra gli altri approfondimenti, si segnalano:

Andy Summers / Robert Fripp (pag. 46), in un viaggio nel progetto TRAVERSE RECORDINGS e nella loro intensa collaborazione degli anni ’80;

King Crimson (pag. 48), che celebrano il 50° anniversario di Red, uno degli album più iconici e discussi della loro carriera;

Einstürzende Neubauten (pag. 56), sempre fedeli alla sperimentazione oltre ogni schema musicale;

Elton John (pag. 62), con uno speciale su Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, un trionfo pubblicato poco prima dell’inizio del declino (commerciale) della sua stella.

Tra le rubriche fisse, troviamo come sempre The Dirt (pag. 8), con le news e i retroscena dal mondo della musica, seguita da Record Store Best Of (pag. 12), una tappa a Disco d’Oro di Bologna, e Hard Stuff (pag. 77), che mette sotto la lente ristampe, libri, vinili e fumetti. Spicca anche la Live Review (pag. 103), con racconti dei concerti più recenti: dai Skunk Anansie a Bryan Adams, passando per DeluDJ, Lambini Girls, Soul Asylum e Rick Wakeman.

Non mancano infine le rubriche di approfondimento: