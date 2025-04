La Bibbia del metal sbarca in Italia: METAL HAMMER arriva in edicola

Oggetto da collezione o arma contundente?

Il primo numero uscirà il 3 giugno e sarà un concentrato di peso, stile e passione: 100 pagine da collezione, carta che profuma di vecchia scuola e una copertina che spacca — dedicata agli Iron Maiden, che il 13 luglio approderanno a Padova con il Run For Your Lives Tour 2025/26, festeggiando 50 anni di onorato servizio nelle tenebre. Se non ti vengono i brividi, hai il cuore in 4/4.

Dove trovarlo (e perché non fartelo scappare)

Con una tiratura di lancio di 25.000 copie, Metal Hammer Italia sarà ovunque: in tutte le edicole, ma anche nei posti che contano davvero — aeroporti, stazioni, hub metropolitani. Quelli dove si va per partire, per tornare, o solo per sentirsi parte di qualcosa. E per i più svegli, c’è già attiva la campagna abbonamenti su Sprea.it con offerte che ti faranno venire voglia di mollare Netflix per una fanzine.